Trump, l'audio choc della Cnn: "Bombardiamo Mosca e Pechino"

"Bombardare Mosca". Indiscrezioni choc dalla Cnn: Donald Trump avrebbe minacciato Vladimir Putin e Xi Jinping di colpire militarmente sia la capitale russa sia Pechino. La rivelazione è stata dello stesso presidente americano lo scorso anno, durante un incontro privato con i donatori. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato di aver cercato di dissuadere Putin dall'attaccare l'Ucraina minacciando di "bombardare Mosca a tappeto" per rappresaglia. "A Putin ho detto: 'Se andate in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto. Vi dico che non ho scelta'", le parole di Trump durante quella raccolta fondi, secondo l'audio diffuso dalla Cnn. "E poi [Putin] ha risposto, tipo, 'Non vi credo'. Ma lui mi ha creduto al 10%". Sempre in quell'occasione Trump ha poi affermato di aver trasmesso un avvertimento simile al presidente cinese Xi Jinping riguardo a una potenziale invasione di Taiwan, dicendogli che gli Stati Uniti avrebbero bombardato Pechino in risposta. "Pensava fossi pazzo", ha detto Trump riferendosi a Xi, prima di sottolineare che "non abbiamo mai avuto problemi".

Le dichiarazioni, pronunciate mentre Trump si batteva per un secondo mandato, sono tra quelle contenute in una serie di registrazioni audio delle raccolte fondi del 2024 a New York e in Florida, successivamente ottenute da Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, che hanno descritto in dettaglio alcuni degli scambi nel loro nuovo libro dal titolo 2024. L'audio non è mai stato trasmesso in precedenza.

Lo staff elettorale di Trump si è rifiutata di commentare il contenuto delle registrazioni. Gli audio - prosegue la Cnn - mostrano un lato aggressivo di Trump, che si appella a porte chiuse ai ricchi donatori e rivela loro la sua strategia in politica estera, parlando anche dell'espulsione degli studenti manifestanti. "Una cosa che farei è cacciare fuori dal Paese qualsiasi studente che protestasse", avrebbe detto Trump durante una seconda raccolta fondi a porte chiuse, promettendo di reprimere le manifestazioni pro-palestinesi nei campus universitari. "Quelle persone hanno commesso un grave errore. Cacciateli fuori dal Paese e penso che questo fermerà tutto". Trump ha fatto riferimento alle sue conversazioni con Putin e Xi, sostenendo che avrebbe evitato i conflitti in Ucraina e a Gaza se fosse stato presidente al posto di Joe Biden, un'affermazione che ha continuato a ripetere mentre ora lotta per porre fine a entrambe le guerre.

