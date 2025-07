Cina, attacco laser a jet tedesco: "Inaccettabile", la denuncia di Berlino

In seguito all’episodio, Berlino ha convocato l’ambasciatore cinese. La notizia è stata riportata dalla testata Bild, la quale, citando fonti delle forze di sicurezza, ha rivelato che " non è la prima aggressione da parte delle forze cinesi ".

L’operazione Aspides, lanciata dall’Unione Europea nel 2024, è una missione navale volta a proteggere la libertà di navigazione nelle acque strategiche del Mar Rosso, del Golfo di Aden, del Mar Arabico, del Golfo di Oman e del Golfo Persico, in risposta alle minacce e agli attacchi da parte degli Houthi.

Un vero e proprio duello hi-tech sul Mar Rosso, dove cinesi e tedeschi sono entrambi schierati per monitorare le incursioni degli Houthi contro le navi mercantili. Un episodio gravissimo di cui si è appreso giusto pochi giorni dopo la visita del ministro degli Esteri del Dragone, Wang Yi, in Germania, visita che è stata l'occasione per un duro confronto tra i rappresentanti dei due paesi sulla questione delle terre rare.

Da un anno la Kriegsmarine tedesca tiene una fregata nel Mar Rosso, la quale viene periodicamente raggiunta da un Beech 350, un bimotore modificato per la ricognizione elettronica (si tratta di un aereo da spionaggio). L'aereo colpito era decollato da Gibuti, dove si trova anche una base cinese, la più grande installazione militare al di fuori dei confini nazionali. Le dinamiche dell'attacco laser non sono ancora state specificate: la Cina potrebbe non aver identificato il bimotore, che è senza insegne, ma l'ipotesi non appare credibile dato che il mezzo agisce nella zona ormai da mesi. Inoltre, esiste una frequenza radio d'emergenza condivisa per segnalare gli allarmi. Ma non è tutto: la Bild dà conto del fatto che nelle scorse settimane ci sarebbero stati altri incidenti simili tra tedeschi e cinesi, segno del fatto che la tensione nell'area è elevatissima.

Il laser in pochi istanti può lesionare la retina del pilota, accecandolo in modo temporaneo o definitivo. I primi ad usare la tecnica sarebbero stati i marinai della Royal Navy nel corso della guerra delle Falklands.