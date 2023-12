Paolo Fox, le previsioni segno per segno: cosa succede nel 2024

30 dicembre 2023 a

a

a

Che ne sarà dei segni zodiacali nel 2024? Risponde il noto astrologo Paolo Fox che, ospite a I Fatti Vostri, ha svelato le sue previsioni e i suoi grafici per il prossimo anno. Fortuna e sfortuna dipenderanno dagli spostamenti dei pianeti, in particolare da Saturno e Giove. Si parte dall'Ariete, che avrà un 2024 all'insegna della calma piatta, fatta eccezione per il mese di aprile, quando potrebbe accadere qualcosa di importante. Situazione positiva per il Toro, che avrà tutti i pianeti a suo favore, anche se la seconda parte dell'anno sarà un po' più complicata. Saranno messi alla prova, invece, i Gemelli, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale.

Strada spianata per il segno del Cancro, che si troverà a prendere decisioni importanti. Nonostante alcune difficoltà iniziali, a partire da giugno sarà un bell'anno anche per il Leone, sia in amore che nel lavoro. Qualche problema ce l'avrà la Vergine, che dovrà decidere cosa portare avanti e a cosa rinunciare. Può ottenere delle soddisfazioni, invece, la Bilancia, alla quale le occasioni migliori si presenteranno tra maggio e luglio.

Oroscopo 2024, la classifica: il segno all'ultimo posto, per chi sarà un anno da incubo

Lo Scorpione dovrà mettere a posto le questioni in sospeso in amore e sul lavoro, ma già a giugno e ad agosto qualcosa potrebbe smuoversi, soprattutto in ambito sentimentale. Sarà un anno controverso, invece, per il Sagittario, che dovrà evitare gli azzardi. Un ottimo anno per il Capricorno, con molti pianeti dalla sua parte; mentre per l'Acquario sarà un anno fatto di sfide, soprattutto nella prima parte. Per i Pesci, infine, il 2024 sarà l'anno della riscoperta.