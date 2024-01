Oroscopo cinese, il 2024 è l'anno del Drago verde di legno: le conseguenze

04 gennaio 2024 a

Il nuovo anno si apre con gli oroscopi. Il 2024 per quello cinese è l'anno del Drago verde di legno yang. Questo ha inizio il 9 febbraio, quando la Luna nuova entra nel segno dell'Acquario. A differenza della nostra, l'astrologia cinese si basa sulle fasi lunari e si concentra sul segno annuale, ovvero il segno zodiacale nel nostro anno di nascita, di ciascuno di noi. In totale ogni anno uno dei 12 segni zodiacali si combina con uno dei 5 elementi e una delle due polarità. Il 2024 sarà dunque l'anno del drago verde di legno yang dove il drago verde è l'unico dei 12 segni zodiacali che non è un animale reale ma di fantasia.

Per le sue caratteristiche, il Drago verde può essere comparato all'Ariete. Ossia a un segno forte, travolgente, magnetico e brillante, carismatico e sicuro di sé. Si tratta di un segno pieno di progetti, di ego, di estro. Il legno invece è l'elemento che possiamo rappresentare con il nostro pianeta Giove: abbondanza, crescita, stabilità, sicurezza. Il 2024 ha la polarità yang, ovvero maschile, estroversa e attiva. Risultato? Il 2024 sarà un anno ricco di eventi, travolgente e geniale, che farà spiccare personalità potenti le quali però possono giungere a un compromesso e a un accordo a patto che questo compromesso sia effettivamente vantaggioso per tutti.

In sostanza, coloro che sono nati sotto il segno del drago verde hanno una grande energia in sé placata dal legno. Il drago rischia però spesso di essere intransigente e di non saper ascoltare chi ha intorno.