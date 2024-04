Virilità, ecco la classifica: qual è il paese più "dotato" al mondo (e in che posizione è l'Italia)

09 aprile 2024 a

a

a

Tempo di classifiche. In questo caso, va detto, la graduatoria è davvero peculiare. Si tratta della classifica che cerca di fotografare la virilità a livello mondiale, una curiosità rilanciata dal Daily Mail.

Già, se le dimensioni contano... dove le suddette dimensioni sono maggiori? Largo dunque alla graduatoria, in tesa alla quale ci sarebbe l'Ecuador, con 17,6 centimetri in media (e il soggetto, va da sé, è fin troppo chiaro). Dunque a chiudere il podio, in seconda piazza, ecco il Camerun con 16,6 centimetri e in terza posizione la Bolivia, con 16 centimetri.

Per chi fosse interessato a sapere la posizione occupata dall'Italia, bene, è la numero 19 con 15,3 centimetri. Il Belpaese, per i fan delle statistiche, stacca Usa e Regno Unito, che occupano 60esimo e 68esimo posto nella graduatoria con, rispettivamente, 13,5 e 13,1 centimetri.

Se vi chiedete come è stata realizzata la particolare classifica, sappiate che la "squadra di ricerca" citata dal tabloid britannico fa sapere di aver "estratto i dati sulla dimensione media di quasi 90 paesi" e sottolinea che "le misurazioni sono state verificate in modo indipendente. Sarà.

Infine, altre note statistiche sulla classifica: a livello Europeo, il paese più dotato sarebbe l'Olanda, in nona posizione con 15,5 centimetri, dunque la Francia - 11esimo posto - con 15,5 centimetri. Ultimissimi in classifica? Gli abitanti della Cambogia, con soli dieci centimetri in media.