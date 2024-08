L'arca di Noè sulla Luna: un deposito di Dna delle specie in estinzione

06 agosto 2024 a

a

a

Un po’ Interstellar e un po’ romanzo di Arthur Clarke. Però non fantascienza, solo scienza. Quella che a noi sembra un racconto distopico e invece è un “progetto”, su cui coinvolgere gli ingegneri, che piace ai biologi, supportato dagli astrofisici, per fare in modo che le specie animali a rischio d’estinzione quaggiù sulla Terra possano avere una speranza di conservazione lassù sulla Luna. Un’arca di Noè, ma spaziale. Nel senso che dovrebbe proprio varcare i confini dello spazio, oltre l’atmosfera, oltre l’orbita terrestre, approdare sul nostro satellite e un giorno chissà, vuoi vedere che non è manco una cattiva idea?

(...)



Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'articolo integrale