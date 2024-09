Aviaria, pronte 5 milioni di dosi di vaccino: Usa, il terrore di una nuova pandemia

06 settembre 2024 a

Sono quasi cinque milioni le dosi del vaccino per l'influenza aviaria messe a disposizione dal governo statunitense per far fronte a quella che secondo gli esperti potrebbe diventare una vera e propria pandemia.

In particolare, un gruppo di infettivologi ed esperti di salute pubblica americani ha lanciato una proposta sulle pagine del Journal of American Medical Association: offrire la possibilità di vaccinazione volontaria contro l'influenza aviaria H5N1 a chi appartiene a gruppi a rischio. Per gli esperti bisognerebbe concentrarsi nella prevenzione anche alla luce del fatto ch l'epidemia tra i bovini negli Stati Uniti persiste oramai da diverso tempo. Intanto, nuovi casi umani sono emersi anche in Asia, (legati a varianti del virus H5N1).

Gli esperti hanno inoltre sottolineato che l'influenza aviaria rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica, soprattutto considerando le recenti mutazioni del virus rilevate in Cambogia. Gli autori dell'articolo pubblicato sul Journal of American Medical Association ricordano inoltre che l'FDA ha già approvato tre vaccini contro l'H5N1, sviluppati a partire da un ceppo virale dei primi anni 2000. Esiste inoltre un vaccino contro il virus H5N8, che sembra essere efficace contro l'H5N1 attualmente in circolazione. I sintomi iniziali comuni sono febbre alta (maggiore o uguale a 38°C) e tosse seguiti da sintomi che coinvolgono le basse vie respiratorie, tra cui dispnea o difficoltà respiratorie. I sintomi delle alte vie respiratorie come mal di gola o raffreddore sono meno comuni.