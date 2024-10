Tumori, il premio Nobel agli scopritori del microRNA: una svolta storica

08 ottobre 2024 a

Ieri è stata annunciata l’assegnazione del premio Nobel “per la medicina o la fisiologia” ai biologi statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun, “per la scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Cerchiamo di capire, in termini più semplici possibile, di che cosa si tratta. Nelle cellule di ognuno di noi c’è il Dna, che è per così dire il nostro hardware, componenti che consentono il funzionamento dell’organismo: vi sono infatti “salvate” tutte le nostre informazioni genetiche. Il Dna si trova nel nucleo cellulare; le cellule hanno anche una sorta di “macchinario” per fabbricare proteine, che sono molecole che svolgono vari compiti nell’organismo; questo macchinario si trova non nel nucleo, come il Dna, ma nel citoplasma, che è per così dire la parte acquosa della cellula che circonda il nucleo. (...)



