Spazzolino da denti pieno di batteri? Lo studio che cambia tutto: ecco a cosa servono

Lo spazzolino da denti, è cosa nota, è un ricettacolo di batteri. Ma un recente studio condotto dalla Northwestern University in Illinois cambia la prospettiva sulla vicenda. Lo studio in premessa ha rintracciato la presenza di centinaia di virus noti come batteriofagi su superfici comuni come spazzolini da denti e soffioni della doccia. Sebbene sia già noto che queste superfici ospitino batteri, è meno conosciuta la presenza di virus che infettano questi stessi batteri. Tuttavia, secondo le conclusioni della ricerca, non c’è alcun motivo di allarmarsi: questi virus non sono pericolosi per gli esseri umani. Ed è questo il cambio di prospettiva.

In effetti, i batteriofagi potrebbero rappresentare una nuova frontiera nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Gli scienziati stanno studiando come questi virus attaccano e distruggono i batteri, aprendo la strada a potenziali terapie innovative contro infezioni che non rispondono ai trattamenti convenzionali.

È risaputo che spazzolini da denti e soffioni della doccia ospitano batteri, provenienti sia dalla nostra bocca sia dalle fonti idriche sia dall'ambiente circostante. Tuttavia, la scoperta della presenza di virus su queste superfici aggiunge una nuova dimensione alla nostra comprensione dell'igiene quotidiana. Il punto è che nonostante ci sia ancora molto da scoprire sui virus presenti su queste superfici, futuri studi potrebbero rivelare informazioni cruciali per sviluppare nuove strategie contro le infezioni batteriche e soluzioni innovative per affrontare sfide sanitarie globali.

La ricerca, guidata dalla scienziata Erica Hartmann, ha esaminato 496 soffioni della doccia negli Stati Uniti e ha scoperto una sorprendente varietà di batteri. La composizione delle comunità microbiche variava a seconda della fonte d'acqua: i soffioni alimentati da acqua pubblica presentavano una maggiore quantità di batteri e geni legati alla resistenza agli antibiotici, mentre quelli alimentati da acqua di pozzo privato avevano un profilo genetico differente. Questi risultati sottolineano l'importanza della fonte e del trattamento dell'acqua nel determinare la composizione microbica e i potenziali effetti sulla salute umana.