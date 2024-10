Due lune e una super-cometa, quanto traffico c'è in cielo

20 ottobre 2024 a

Ora immaginate due lune lassù in cielo distanziate come le vostre braccia aperte, orbitanti in mezzo a un anello di altri blocchi e corpi più piccoli. C'era una volta... eccole là», scrive Erik Ian Asphaug nell’introduzione a quella che è a tutti gli effetti l’avventura di un’idea straordinaria: ripercorrere la “storia dimenticata del cielo notturno”, come recita il sottotitolo del suo libro. Un saggio appassionato, sulla storia particolare della nostra Luna e sui misteri del nostro Sistema solare, che si legge come un romanzo seducente e profetico, a partire dal titolo Quando la Terra aveva due lune (Adelphi, 2021 pp. 445).

E pensare che secondo la logica interna del nostro Sistema planetario, la Terra non dovrebbe avere alcun satellite o, nella migliore delle ipotesi, ne dovrebbe avere uno insignificante, del diametro di poche decine di metri o chilometri. Proprio come quello che dal 29 settembre è intrappolato nella gravità terrestre. (...)