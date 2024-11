Musk, la sinistra fugge da X per approdare su Bluesky: ecco la Capalbio dei social

19 novembre 2024 a

Un salottino dal caldo tepore che pare quasi di vederlo: tutti seduti attorno a un tavolo a godersi una bottiglia di vino biologico, qualche cappottino di velluto appoggiato su una sedia in un angolo, le testoline che annuiscono immerse nel fumo di sigarette (o anche meglio...) rollate a mano e un po’ di rock indipendente in sottofondo. E tante chiacchiere (di quelli che ben pensano), tante buone intenzioni (di quelli che ben votano), zero nudi femminili ma molti ragazzotti che si mettono in mostra rivolgendosi ad altri ragazzotti (con finalità chiaramente immaginabili), parecchi arcobaleni incollati accanto ai nickname e bandierine della pace d’ordinanza, salvo poi esultare per i missili americani sulla Russia (missili stavolta benedetti, dato che hanno il placet dei pacifisti Democratici), oppure minacciare a suon di scarponi chiodati di bloccare tutti i post sgraditi di quell’«immondizia» (copyright Joe Biden) che simpatizza per Trump e amici... Una strana idea di democrazia, ma è la “loro” e non c’è niente che non abbiamo visto prima. Cambia la scatola, non il cioccolatino. (...)