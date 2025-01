Branko, l'Oroscopo 2025: "Farà la differenza in una situazione complicata", chi rischia grosso

02 gennaio 2025 a

a

a

L’inizio dell’anno, come sempre, è un momento cruciale per tutti gli appassionati di oroscopo, che bramano previsioni sui 365 giorni a seguire e sperano di poter avere il vento in poppa e, soprattutto, il favore delle stelle. Chi, allora, meglio di Branko per fare un quadro generale del 2025? Si parte dall’Ariete: “L’inizio dell’anno potrebbe essere un po’ più tranquillo, dato che Marte sarà in Cancro per i primi due mesi, ma non temere: a partire da febbraio, con l’ingresso di Venere nel segno, l’atmosfera cambierà in meglio. La tua naturale vitalità e passione ti accompagneranno per tutto il 2025. Nel lavoro e nelle relazioni, non avrai tempo per annoiarti, anzi, nuovi incontri ed emozioni saranno all’ordine del giorno. L’energia sarà al massimo, e le stelle ti favoriranno soprattutto nei mesi di febbraio, agosto e novembre”.

Anche per il Toro succose novità: “Il 2025 sarà un anno in cui l’amore prenderà il sopravvento, con un focus maggiore sulle emozioni e la spiritualità. Sarà un periodo di crescita interiore, che ti spingerà a riflettere su nuove possibilità, incluso il matrimonio o una relazione più profonda. Professionale e intellettualmente, il lavoro si rivelerà soddisfacente, ma sentirai anche il bisogno di evadere dalla routine cittadina, magari esplorando nuove destinazioni naturali. I mesi più favorevoli saranno marzo, settembre e dicembre, con Venere che sarà il tuo pianeta guida”. E Gemelli? Ecco: “Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti. Grazie all’influenza positiva di Giove e al passaggio di Nettuno in Ariete, sarà il momento giusto per lasciarti alle spalle tutto ciò che non ti serve più. Sarà un anno decisivo per concretizzare i tuoi sogni e fare chiarezza nel tuo cammino. Sarai pieno di ingegno e intuito, pronto a lanciarti in nuove avventure. I mesi più favorevoli per te saranno gennaio, aprile, giugno, luglio e ottobre, e potrai contare sull’aiuto dei segni di Leone, Bilancia, Acquario e Ariete”.

L’astrologo prosegue minuziosamente segno per segno, fino ad arrivare agli ultimi segni, Acquario e Pesci. “Per il primo sarà l’anno delle trasformazioni. Sarà al centro di numerosi cambiamenti, pronti a portarlo verso nuove esperienze. Creativo e brillante, riuscirà a fare la differenza nelle situazioni più complicate, sia sul piano lavorativo che in ambito affettivo. L’amore avrà un ruolo importante, ma non mancheranno anche momenti di turbolenza. L’equilibrio sarà essenziale per affrontare le sfide. I mesi migliori saranno gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre e ottobre”. In chiusura i Pesci: “Il 2025 sarà per te un anno di riscoperta, dove finalmente ti sentirai libero di seguire la tua fantasia senza rimpianti. Le stelle ti spingeranno a fare scelte audaci, soprattutto in ambito professionale ed economico. Sarà un periodo ricco di novità e cambiamenti, ma la tua capacità di adattarti alle nuove situazioni ti renderà pronto a cogliere le opportunità. In amore, saranno favoriti i legami duraturi”.