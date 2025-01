Trapianto di capelli, come è ridotta la sua testa dopo l'intervento: effetto collaterale-choc

25 gennaio 2025 a

Sta facendo il giro del web la storia di Kanah Flex, un coreografo britannico che, dopo essersi sottoposto a un trapianto di capelli, ha condiviso su TikTok il curioso - e inquietante - effetto collaterale dell’intervento: un evidente gonfiore alla testa, visibilmente deformata. Ma Flex non si è disperato, tanto da spingersi a paragonarsi al celebre personaggio animato Megamind.

Nel video, diventato virale nel giro di poche ore, Flex ha spiegato con precisione i dettagli della procedura e le ragioni che lo hanno portato a farla: "Per essere onesti, l'attaccatura dei miei capelli era a posto. Avrei potuto spostarla in avanti, e tutti dicevano che avrei dovuto farlo, ma se l'avessi fatto avrebbero dovuto fare più segni", ha premesso. Ogni segno, ha spiegato il coreografo, corrispondeva a due capelli trapiantati. Con 4000 segni effettuati, l’operazione ha comportato l’impianto di ben 8000 nuovi capelli, ma nessuno di questi è stato usato per modificare l’attaccatura: "Questo avrebbe reso i miei capelli meno folti nella parte superiore, e non volevo", ha spiegato.

La procedura è stata eseguita in una clinica di Londra, dove Flex è stato informato sui potenziali rischi. L’intervento, che prevedeva numerose iniezioni nel cuoio capelluto, è durato circa quattro ore e si è concluso con l’applicazione di una fascia per contenere il gonfiore. Nonostante le precauzioni, Flex non ha potuto fare a meno di notare l’effetto, davvero impressionante: "Oh mio Dio, cosa sta succedendo?", si chiede nel video con autoironia mentre mostra la testa rigonfia. "Guardate la mia testa. Sembro Squidward. Sembro Megamind. Sembro Roger di American Dad. Cosa sta succedendo?".

Il gonfiore, come ha poi spiegato, fa parte del normale processo di guarigione. "L'attaccatura dei capelli tornerà come prima. So che sembro pazzo, ma è solo il processo. Tra sei mesi avrò un aspetto migliore, ma ora come ora sembro un alieno", ha rassicurato i suoi follower. Effetti collaterali come lividi, intorpidimento e tensione al cuoio capelluto sono comuni in questo tipo di intervento, ma il rigonfiamento di Flex per ovvie ragioni ha catturato l’attenzione dei social.