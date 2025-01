Asteroide Bennu, scoperti i "mattoni della vita": le tracce che cambiano il quadro

30 gennaio 2025 a

a

a

È la conferma definitiva (ed è anche una scoperta importantissima): nell’universo, a 330 milioni di chilometri da noi, lassù, c’è un asteroide in cui sono presenti i “mattoni della vita”, ossia quattordici dei venti amminoacidi che abbiamo sulla Terra nonché le basi sia del dna che dell’rna.

Il nome ufficiale dell’asteroide è 101955 Bennu ed è stato individuato nel secolo scorso, l’11 settembre del 1999: ma è con la missione Osiris-Rex della Nasa, l’agenzia spaziale americana, che è cambiata ogni cosa. È il 2023 quando una sonda che pare una padella per le caldarroste torna sul nostro pianeta atterrando nel deserto dello Utah (sì, più o meno nella stessa zona in cui c’è la famosa Area51): di castagne, dentro, non ne ha, di frammenti e campioni di rocce e di polveri, invece, ne è piena. Sono tutti da analizzare, da studiare. Soprattutto da maneggiare con cura. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente su www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Luca Puccini in versione integrale