Affari Tuoi, Alessio dalla Lombardia? Il soprannome spiazza tutti

Alessio dalla Lombardia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 26 giugno. Il concorrente, soprannominato ‘O Track, è uno dei pacchisti che più si è fatto conoscere per la sua simpatia nel corso dell’edizione. Viene da Cusano Milanino, ha 33 anni, lavora come tecnico impiantista all’Ospedale di Niguarda e convive con la sua compagna Giorgia. La coppia ha una bimba di due anni. Nel corso della partita ‘O Track è stato accompagnato da nonna Maria Micaela, alias Lucia. Ha giocato con il pacco numero 20.

Con i primi sei tiri, il concorrente ha eliminato dal tabellone un euro, 30mila euro, 50mila euro, 5mila euro, 5 euro e infine Gennarino, il cane mascotte del programma. Di 40mila euro la prima offerta del dottore, che però il concorrente, d'accordo con la nonna, ha deciso di rifiutare. Dopodiché sono stati fatti fuori 100mila e 300mila euro. Scoraggiato, Alessio non ha comunque perso il suo sorriso. A quel punto gli è stato proposto un cambio, che 'O Track ha accettato prendendo il pacco numero 15. Nel suo vecchio numero invece c'erano 10mila euro. Di fronte a una nuova offerta di cambio, invece, Alessio ha scelto di rifiutare. Poi purtroppo ha trovato i 200mila euro.