Sondaggio-Supermedia: FdI sale e Pd sprofonda, tutte le cifre

FdI di Giorgia Meloni si conferma primo partito nella Supermedia Agi/Youtrend: dall'ultima rilevazione emerge una forza politica in crescita e sopra il 30%. Più critica la situazione del Pd di Elly Schlein , che invece risulta essere in calo e sotto il 23%, a poco meno di 8 punti di distanza da Fratelli d'Italia. Aumenta, insomma, il gap tra il primo partito di maggioranza e il primo partito di opposizione. FdI, in particolare, nelle ultime due settimane ha registrato la seconda migliore performance dopo le europee, mentre i dem sono quelli che sono calati più di tutti.

In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha acquistato lo 0,1% ed è salito al 6,4%; Azione di Carlo Calenda ha guadagnato lo 0,4% arrivando al 3,5%; Italia Viva di Matteo Renzi, invece, lo 0,4% lo ha perso scendendo al 2,1%; +Europa ha perso lo 0,2% scendendo all’1,6%; e infine Noi Moderati è rimasto stabile all’1%. Per quanto riguarda le coalizioni, la Supermedia registra il centrodestra al 48,7%, in crescita dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione, e il centrosinistra al 30,5, in calo dello 0,6%.