Marche, "fermiamo la sua corsa": come beccano in auto il candidato Ricci

"Ricci in auto senza cintura. Sarebbe una guida pericolosa per la regione": lo scrive l'account di Fratelli d'Italia Marche su Facebook a corredo di un filmato in cui si vede l'ex sindaco di Pesaro e candidato della sinistra alla presidenza delle Marche in auto senza cintura. Le regionali si terranno il prossimo autunno e in corsa c'è anche il presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra. A commento del video in questione, FdI Marche nel suo post ha scritto: "Per il bene della Regione, fermiamo la sua corsa. Scegli Acquaroli".

Nel filmato (probabilmente lo spezzone di un intervento in collegamento), l'europarlamentare dice: "I progetti che non sono ancora partiti rischiano di non trovare le ditte perché le ditte non si mettono in corsa a fare dei lavori se poi non hanno la certezza di poterli finire". Possibile si stesse riferendo al caso Affidopoli, le indagini su presunte condotte corruttive che riguarderebbero l'utilizzo di soldi pubblici.

Duri i commenti apparsi sotto al post. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Metti almeno la cintura invece di raccontare le favole". Un altro invece: "Beccato!". E un altro ancora ha espresso la sua preferenza per il governatore attuale delle Marche: "Acquaroli tutta la vita". Dal partito di Giorgia Meloni, invece, hanno commentato: "Ricci ci regala un masterclass di come 'non' dovremmo comportarci su strada. Grazie, Matteo, per questo ennesimo tutorial sull’arte dell’immunità".