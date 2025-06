Reazione a catena, "imbarazzante": rivolta dopo la puntata

Le Trerapiste, campionesse di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Popcorn nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 26 giugno. Riccardo, Cristiana e Roberto da Carpi, in provincia di Modena, hanno spiegato che il nome del loro team deriva dalla loro passione per il cinema. Ognuno di loro ha una preferenza diversa: horror, fantascienza e commedia.

Ad avere la meglio all'intesa vincente sono state le campionesse, che hanno centrato 7 parole contro le 6 indovinate dagli sfidanti. Le Trerapiste quindi sono arrivate all'ultima catena. Di 113mila euro il montepremi iniziale, poi sceso a 3.532 euro dopo vari dimezzamenti. Giunte all'ultima parola della catena, il primo indizio per loro era "pacco", il secondo iniziava con "co" e finiva con "a", il terzo indizio come al solito era ignoto. Le tre amiche hanno deciso di comprarlo dimezzando la cifra in palio, scesa quindi a 1.766. Il terzo indizio si è rivelato essere "custodia". Le campionesse hanno puntato tutto sul termine "consegna" e hanno indovinato. Tanti gli applausi in studio.