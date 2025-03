Tumore al colon-retto, è emergenza: "I 4 alimenti da evitare", parla l'esperto

14 marzo 2025 a

a

a

Se fino a qualche anno fa il tumore del colon-retto colpiva soprattutto pazienti tra i 60 e i 70 anni in Europa, oggi invece si sta presentando anche nei giovani: il numero degli under 50 interessati è in continua crescita. Per favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema, EuropaColon Italia ha dato il via alla campagna “Se ti informi, lo sai” per l’European Colorectal Cancer Awareness Month. Solo in Italia questa patologia colpisce ogni anno oltre 50mila persone. Si tratta della seconda malattia più frequente dopo il tumore al seno. "Il tumore al colon è sempre più diffuso ma è possibile curarlo - ha spiegato al Messaggero Roberto Persiani, professore associato responsabile della Uos di Chirurgia oncologica mininvasiva al Policlinico Gemelli di Roma nonché presidente di EuropaColon in Italia -. Purtroppo vergogna e paura frenano gli esami preventivi. Dal sangue occulto alla colonscopia. I segnali vengono sottovalutati".

Secondo l'esperto, ci sono delle abitudini che contribuiscono all'insorgere di questo tipo di tumore: "Quella che oggi è chiamata 'epidemia' di obesità unita all’abuso di alcol e alla generale poca attenzione a quello che si mangia hanno un ruolo base nell’insorgenza di questa neoplasia". E l'aumento della patologia tra i giovani deriverebbe da due fattori, "le paure a fare gli esami e la non conoscenza".

"Prepariamoci a una nuova pandemia". Allarme degli esperti: occhio al virus che si diffonde nei gatti

Per la prevenzione, secondo Persiani, è necessario "l’esame base, la raccolta di un piccolo campione di feci da analizzare, si dovrebbe fare ogni due anni. La colonscopia solo in caso di positività all’analisi. Bisogna essere più attenti se in famiglia ci sono stati casi. Non ultimo, sottoporsi a una visita appena ci si accorge che l’organismo ci dà segnali che qualcosa non va". I segnali possono essere "irregolarità intestinali, sangue, anemia, mal di pancia ricorrenti". In ogni caso, per l'esperto "la prevenzione inizia tavola. Quattro sono gli alimenti da limitare, non eliminare: carne rossa, carne processata, zuccheri e alcol. I test e gli screening fino ad oggi sono consigliati a partire dai 50 ma la vera protezione deve iniziare molti anni prima. E non è escluso che, trovandoci ormai davanti a tanti casi di giovani si deciderà di cambiare età".