Iss, gli astronauti abbandonati da 9 mesi nello spazio salvati da Musk: l'impresa in un giorno

16 marzo 2025 a

E ora ringraziate Elon Musk. A poco più di un giorno dal lancio, la missione Crew-10 di SpaceX ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, portando a bordo i sostituti dei due astronauti della Nasa rimasti bloccati in orbita.

Il nuovo equipaggio, composto da astronauti provenienti da Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorrerà i primi giorni di permanenza familiarizzando con la stazione sotto la guida di Butch Wilmore e Suni Williams. Successivamente, entro il termine della prossima settimana, i due veterani si imbarcheranno sulla capsula SpaceX che li attende in orbita dallo scorso anno, per concludere una missione ben più lunga del previsto, iniziata nel giugno scorso. Per il braccio destro di Donald Trump, si tratta di un clamoroso successo: a risolvere una situazione intricatissima ci ha pensato la sua Space-X.

Quando Wilmore e Williams hanno lasciato la Terra per il primo volo con equipaggio della Boeing, prevedevano di restare nello spazio solo per una settimana. Tuttavia, all'inizio di questo mese hanno superato il traguardo dei nove mesi in orbita. Una sorta di dramma spaziale. Infatti la loro capsula Boeing Starliner ha subito una serie di problemi tecnici tali da spingere la Nasa a ordinare il suo rientro senza equipaggio, lasciando così i due astronauti in attesa di un passaggio con SpaceX. Al momento dell'arrivo della Crew-10, Wilmore ha aperto il portello della stazione spaziale e ha suonato la campana della nave mentre i nuovi membri dell’equipaggio entravano a bordo, accolti con calore. "È stata una giornata meravigliosa. È stato bello vedere arrivare i nostri amici", ha detto Williams al Controllo Missione.

Lo scorso settembre, la capsula che aveva portato Wilmore e Williams nello spazio è rientrata con un equipaggio ridotto, lasciando due posti disponibili per il loro ritorno. Tuttavia, ulteriori imprevisti hanno ritardato il loro rientro. Ora, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la capsula SpaceX con a bordo i due astronauti e altri due membri dell’equipaggio si sgancerà dalla stazione spaziale non prima di mercoledì per ammarare al largo della costa della Florida. Nel frattempo, il laboratorio orbitante ospiterà un totale di 11 persone, rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Giappone. Ed Elon Musk, come detto, mette a segno un clamoroso colpo: cosa diranno i suoi detrattori?