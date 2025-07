Morte improvvisa, la mutazione genetica che ti condanna

Una rara mutazione genetica potenzialmente letale è stata identificata per la prima volta in una piccola comunità dell’Irpinia, grazie a un ampio progetto di screening partito nel 2022. Lo studio, condotto dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano su un campione di 234 persone originarie di Caposele, comune in provincia di Avellino, ha portato alla scoperta di una nuova alterazione del gene Lmna, denominata c.208del, associata a una forma aggressiva di cardiomiopatia che può causare morte improvvisa.

I risultati dello studio, pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, rivelano che il 12,8% dei partecipanti è risultato portatore della mutazione, con anomalie cardiache spesso asintomatiche e non diagnosticate. Inoltre, nel 43% dei casi sono emerse anche manifestazioni di tipo neuromuscolare. Le lamine, le proteine strutturali prodotte dal gene Lmna, sono essenziali per la stabilità del nucleo cellulare. Quando mutate, danno origine alle cosiddette laminopatie, un gruppo di patologie genetiche gravi e, in alcuni casi, letali.