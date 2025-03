WhatsApp, addio: ecco gli smartphone su cui non funzionerà più dal 5 maggio

16 marzo 2025 a

Allarme rosso: WhatsApp, la celebre app di messaggistica, a breve non funzionerà più su alcuni smartphone. A partire dal prossimo 5 maggio, alcuni telefoni non saranno più compatibili con WhatsApp. Non basterà effettuare un aggiornamento o reinstallare l’app: per continuare a utilizzare il servizio di messaggistica sarà necessario acquistare un nuovo telefono.

Questa modifica interesserà sia dispositivi Android che iPhone, nello specifico alcuni modelli rilasciati tra il 2012 e il 2013. Vediamo quali saranno i telefoni che perderanno il supporto all’applicazione: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 MiniMotorola: Moto G, Droz Razr Hd, Moto 3HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia VApple: iPhone 5S, iPhone 6

Come già accennato, "non esiste alcun modo per riuscire a superare questo problema". L’unica alternativa sarà quella di cambiare dispositivo. Per questo motivo, è consigliabile prestare attenzione alla data di produzione del proprio smartphone, dal momento che in futuro altre applicazioni potrebbero smettere di funzionare su modelli più datati a causa dell’assenza di aggiornamenti compatibili.