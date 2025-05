Rincorriamo la tecnologia e ci scordiamo della vita

Einstein lo aveva intuito. «Nessun problema può essere risolto con la stessa coscienza che l’ha generato», diceva. Oggi, quella lezione è più urgente che mai. Non basta studiare di più: serve pensare diversamente. Non è sufficiente accumulare conoscenza; è fondamentale ripensare radicalmente le nostre categorie mentali. Questo processo implica umiltà intellettuale, accettare la fluidità del reale e la necessità di un apprendimento continuo e trasformativo. Nel suo libro, Fox articola un percorso che include una “flessibilità cognitiva” dinamica, per sostituire le certezze con domande e allenarsi a cambiare idea senza tradire i principi. Occorre anche un’“intelligenza ecologica” che riconosca un ecosistema dove tutto è connesso e una “Meditazione 2.0” come strumento di potenziamento interiore e di resilienza. Centrale in questa visione è la necessità di superare dicotomie obsolete, in particolare quella tra scienza e spiritualità.

Il vero rischio è l’irrigidimento del pensiero, che ci rende inadatti a interpretare e gestire le sfide future. Oggi siamo sommersi da informazioni ma poveri di intelligenza strutturale. Sappiamo tutto e capiamo poco, per questo dovremmo sviluppare la capacità di abbandonare l’idolatria del passato e intraprendere un autentico rinnovamento intellettuale. Einstein era convinto che una forza meravigliosa fosse intessuta in tutte le cose, e questo aspetto del sacro influenzò ogni aspetto della sua esistenza. Pur ancorato alla fisica classica, fu capace di superarne i confini ricordandoci l’importanza di una visione integrata, in cui la ricerca della verità scientifica si accompagna a una profonda riflessione etica e spirituale. Un invito a cogliere spunti per capire il nostro bisogno di trovare il senso più profondo dell’esistenza, affrontando il presente e il futuro con una mente aperta e curiosa. In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, la lezione di Albert Einstein rappresenta una sorta di rivoluzione interiore, capace di tenere insieme logica e intuizione, ragione e ambiente, cervello e cuore per non dimenticare l’importanza della meraviglia, della contemplazione e della connessione con l’infinito.