Jannik Sinner, la soffiata di Simone Vagnozzi: "È un po' stanco, ma..."

"A Madrid abbiamo condizioni diverse. Il servizio fa più male e bisognerà disinnescare la prima di servizio di Zverev. Lui sta cercando di essere molto aggressivo, ma con Jannik ultimamente ha fatto fatica, soprattutto a Monte-Carlo. Sarà una partita bella da giocare". A parlare è Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, a poche ore dalla finale di Madrid contro Alexander Zverev.

"Proviamo sia a lavorare sul breve che sul lungo termine - ha detto -. Sappiamo quanto sono importanti il drop shot e le discese a rete, soprattutto sulla terra. La cosa importante è che ci sta riuscendo anche in partita. Da quando abbiamo iniziato questo lavoro, abbiamo lavorato cercando di far diventare Jannik un giocatore da tutto campo e penso che ci stiamo riuscendo. Non è ancora al suo massimo, siamo sicuri di questo: la cosa importante con un giocatore così - ha proseguito il coach di Sinner - è avere delle cose su cui lavorare".