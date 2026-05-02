Flotilla, assedio alla Farnesina: "Thiago e Sayf in Israele, rischio impiccagione"

I proPal italiani della Global Sumud Flotilla assediano al Farnesina e mettono in scena l'ultima scenografica protesta. A un paio di giorni dal fallimento dell'ultima missione verso Gaza, con gli attivisti della Flotilla bloccati dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Creta, è partito il lamento.

"Hanno raccontato 40 ore da incubo", dopo l'intervento delle forze armate israeliane. Secondo quanto denunciato dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, i compagni di lotta a bordo delle navi "sono stati sbarcati, malmenati e i greci non li hanno accolti proprio a braccia aperte: raccontano di non aver avuto nemmeno una bottiglia d'acqua. Stanno bene a parte quelli in ospedale: sono quasi tutti a Creta. Siamo qui per Thiago e Saif, attivisti brasiliano e palestinese con passaporto spagnolo e svedese, due attivisti trattenuti".