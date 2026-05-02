Elly Schlein, "schiaccia i ricci di mare con il c***o": il clamoroso affondo di Natuzzi Junior

"E' bello vedervi uniti in questa lotta per la dignità del vostro lavoro. Non state difendendo giustamente solo il vostro posto di lavoro e la sopravvivenza delle vostre famiglie: state difendendo il futuro industriale di questo Paese che non può rinunciare alla propria manifattura e alzare le braccia rispetto alle dinamiche di deindustrializzazione e di desertificazione che stiamo vedendo", le parole della Schlein al presidio dei lavoratori Natuzzi all'esterno dello stabilimento principale di Santeramo in Colle.

Finisce malissimo la visita di Elly Schlein ai lavoratori della Natuzzi . Giovedì la segretaria del Partito democratico si è presentata agli stabilimenti di Santeramo in Colle , in provincia di Bari, e il Primo maggio ha voluto ricordare la lotta dei dipendenti. In tutta risposta, ecco arrivare sui social la clamorosa risposta di Pasquale Natuzzi junior , figlio del fondatore della storica azienda di divani e arredamento

"Giorni di lotta vera, accanto a lavoratrici e lavoratori che chiedono dignità, futuro e rispetto. Una presenza importante, quella della segretaria nazionale Elly Schlein, che ha scelto di esserci, di ascoltare, di metterci la faccia - è la contro-replica di Anna Filippetti, segretaria del Pd Taranto -. E poi arriva il 'contributo' social di chi, evidentemente, confonde il privilegio con il merito e l’ironia con l’arroganza. Spiace dover spiegare che mentre fuori dai cancelli c’è chi difende il lavoro, dentro certi salotti virtuali si difende solo il proprio ego. Ma forse è proprio questo il punto: c’è chi vive il disagio sociale come un fastidio da zittire con sarcasmi da tastiera, e chi invece lo affronta, ogni giorno, accanto alle persone. Noi sappiamo da che parte stare. E, senza bisogno di traduzioni, lo ribadiamo con chiarezza: il rispetto non è un optional. Nemmeno online".