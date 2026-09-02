WhatsApp, addio: su quali telefoni non funziona più (da ora)

Da oggi, mercoledì 2 settembre, Whatsapp non sarà più disponibile su alcuni smartphone. Nel mirino finiscono i dispositivi datati che non supportano più gli standard di sicurezza e hardware richiesti. E dunque non sono in grado di supportare l'ultimo aggiornamento dei requisiti minimi di sistema, una misura periodica volta a dismettere il supporto per le piattaforme obsolete, permettendo di concentrare lo sviluppo sulle nuove funzionalità e sulla sicurezza della rete.

A esser tagliati fuori da Meta sono gli smartphone con versioni datate del sistema operativo Android. Whatsapp smetterà di funzionare sui dispositivi con versioni precedenti ad Android 6.0 (Marshmallow), ovvero i telefoni rimasti fermi ad Android 5.0 o 5.1 (Lollipop). Tra i modelli coinvolti ci sono smartphone commercializzati nel decennio scorso che non hanno più ricevuto aggiornamenti dai produttori, come alcune versioni storiche di Samsung Galaxy (ad esempio Galaxy Ace 4 o le prime serie Core), dispositivi LG della linea Optimus e vecchi modelli Sony Xperia.