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Carlos Alcaraz, ormone impazzito per il capezzolo: caos agli Us Open

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mercoledì 2 settembre 2026
Carlos Alcaraz, ormone impazzito per il capezzolo: caos agli Us Open

2' di lettura

Il calvario è finito. Carlos Alcaraz è finalmente tornato a fare quello che gli riesce meglio: giocare a tennis e incantare tutto il mondo. Lo spagnolo si era dovuto fermare ai box per diversi mesi a causa di un problema al polso. E aveva dovuto rinunciare a diversi tornei prestigiosi, come il Roland Garros e Wimbledon. Ma ora il peggio è passato. E il numero due ha riniziato proprio come aveva lasciato: vincendo. 

Il suo "esordio" dopo la lunga assenza è stato lo us Open di New York, l'ultimo grande Slam della stagione. Alcaraz ha affrontato Safiullin senza troppi problemi. Ed è balzato al turno successivo. Ma più che della sua prestazione, si è parlato a ungo del suo corpo. In particolare del suo capezzolo, in bella vista per via della maglia smanicata in stile Nadal. Sui social sono fioccati una miriadi di commenti sopra le righe. E il nuovo look sfoggiato nella Grande Mela - i capelli lunghi degni del primo Roger Federer - non hanno fatto altro che amplificare la sua figura. Alcuni, invece, non hanno gradito il capezzolo ribelle. E hanno invitato il numero due al mondo a coprirsi per darsi un contegno

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Lo stesso Carlos era rimasto stupefatto dopo un commento di una spettatrice dagli spalti. "Carlos, non farti tagliare i capelli da tuo fratello", ha urlato una fan che stava assistendo a una delle sessioni preparatorie. L'urlo ha richiamato l'attenzione del tennista spagnolo, che ha alzato la testa e ha sorriso, ma senza rispondere. 

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