Report rinviato a gennaio? Il format implode: le ultime indiscrezioni

Report potrebbe slittare. La prima puntata non più l'8 novembre, ma a gennaio. Sarebbe questa l’indicazione dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi , al direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini , visto quanto sta andando in scena nella redazione della trasmissione di Rai 3. Dopo la rimozione alla conduzione di Sigfrido Ranucci , la redazione si è detta pronta a mettere in campo ogni iniziativa di lotta se l'azienda non farà marcia indietro sui nomi dei conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi , nominati al posto di Ranucci appunto.

Il fatto che Valter Lavitola fosse una fonte di Sigfrido Ranucci, e dunque di Report, non è mai stato un mistero....

E ancora, sempre in una nota. "I problemi della redazione non diventino la scusa per annacquare il giornalismo di inchiesta della Rai o far slittare un programma che la politica da sempre ritiene "scomodo" perché si occupa del potere. La politica che tutto commenta di questa vicenda, faccia l'unica cosa che le è propria: voti in Parlamento una legge di riforma della Rai che attui quanto previsto dal regolamento europeo sulla libertà dei media e in particolare dei servizi pubblici radiotelevisivi europei che devono essere indipendenti rispetto al governo di turno e avere certezza di risorse. L'Azienda e i suoi vertici smettano di portare avanti la pratica delle trattative private di questi giorni e tornino alle corrette relazioni sindacali riportando al centro degli incontri il Cdr dell'Approfondimento e gli organismi di rappresentanza dei diversi settori aziendali impegnati nella produzione".