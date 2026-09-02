Report rinviato a gennaio? Il format implode: le ultime indiscrezioni

Report potrebbe slittare. La prima puntata non più l'8 novembre, ma a gennaio. Sarebbe questa l’indicazione dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, al direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, visto quanto sta andando in scena nella redazione della trasmissione di Rai 3. Dopo la rimozione alla conduzione di Sigfrido Ranucci, la redazione si è detta pronta a mettere in campo ogni iniziativa di lotta se l'azienda non farà marcia indietro sui nomi dei conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, nominati al posto di Ranucci appunto.
Sigfrido Ranucci, altra bomba dei pm: su cosa indagano, nuove ombre su ReportIl fatto che Valter Lavitola fosse una fonte di Sigfrido Ranucci, e dunque di Report, non è mai stato un mistero....
"Intanto - riporta un retroscena del Fatto Quotidiano - Corsini sta contattando personalmente quasi tutta la redazione di Report, vuole parlare a tu per tu con i colleghi". Di fronte alla possibilità di rinviare la data di inizio, l'Usigrai fa barricate: "I vertici Rai devono garantire la messa in onda di Report secondo quanto previsto in palinsesto. Non ci deve essere nessun rinvio per la trasmissione di inchiesta del Servizio Pubblico, patrimonio aziendale che va difeso a tutti i costi".
Report, il ricatto dei fedelissimi di Ranucci: "Prima lascino, poi trattiamo...""La nostra posizione è che i due conduttori indicati dall'azienda vengano ritirati o si ritirino, auspic...
E ancora, sempre in una nota. "I problemi della redazione non diventino la scusa per annacquare il giornalismo di inchiesta della Rai o far slittare un programma che la politica da sempre ritiene "scomodo" perché si occupa del potere. La politica che tutto commenta di questa vicenda, faccia l'unica cosa che le è propria: voti in Parlamento una legge di riforma della Rai che attui quanto previsto dal regolamento europeo sulla libertà dei media e in particolare dei servizi pubblici radiotelevisivi europei che devono essere indipendenti rispetto al governo di turno e avere certezza di risorse. L'Azienda e i suoi vertici smettano di portare avanti la pratica delle trattative private di questi giorni e tornino alle corrette relazioni sindacali riportando al centro degli incontri il Cdr dell'Approfondimento e gli organismi di rappresentanza dei diversi settori aziendali impegnati nella produzione".