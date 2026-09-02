Elly Schlein, le "purghe": a chi vieta la festa Pd, il partito nel caos

Non solo esponenti di destra. Alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia mancheranno anche pezzi grossi della sinistra. A partire da Romano Prodi che, stando a quanto riportato dal Foglio, non potrà esserci perché è partito con i nipoti. Sarebbero stati esclusi, poi, Piero Fassino, Lia Quartapelle, Alessandro Onorato. In rappresentanza del centro, infatti, ci sarebbe già Matteo Renzi. Carlo Calenda, invece, sarebbe stato contattato all'ultimo e avrebbe rifiutato. E non comparirebbe nell'elenco degli invitati nemmeno Ernesto Maria Ruffini.

Tra l'altro della festa che dovrebbe lanciare la sfida a Giorgia Meloni non si sa ancora nulla: sul sito si legge che il “programma è in arrivo”. Alla domanda sul mancato invito, Fassino avrebbe risposto: “Evidentemente non potevano andare tutti”. A tal proposito Il Foglio fa notare: "Uno dei tormenti di Schlein è il rapporto con Israele e sarà un caso, o forse no, ma Fassino, l’ex segretario, l’ex sindaco di Torino ed ex ministro della Giustizia, che ha sempre avuto il coraggio di difendere Israele, l’Ucraina, non è mai stato invitato". Anche Ruffini, poi, ha provato a darsi una spiegazione per il fatto di non essere stato chiamato: “Non avranno trovato il numero di telefono. Chissà quanti omonimi ci sono”.