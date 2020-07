Farina contaminata, scatta il ritiro: allarme del ministero, il celebre marchio nel mirino

24 luglio 2020 a

Scatta il ritiro. Nel mirino del ministero della Salute ci finisce una famosissima farina di castagne. Il dicastero ha diffuso il richiamo di un lotto di mix a base di farina di castagne del marchio Le Farine Magiche Lo Conte. Il tutto a causa della presenza di una contaminazione da aflatossine. Nel dettaglio, il prodotto interessato dal richiamo è quello venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 19298 e il termine minimo di conservazione 31/10/2020. Come sempre, a scopo cautelativo, "si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato", conclude il ministero.

