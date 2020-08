McDonald's, la sorpresa: i tre panini "alleati" nella dieta, con quali non ingrassi

07 agosto 2020 a

a

a

Certo, McDonald's non sembra il migliore alleato per chi è a dieta e vuole perdere peso. Eppure, non è tutto come sembra. Ossia, è possibile trovare delle soluzioni non ipercaloriche anche nella più celebre catena di fast-food al mondo. Ci sono delle alternative, insomma, per chi è attento al giro-vita. Nel dettaglio, si tratta dei tre panini che hanno il minor contenuto calorico della catena. Il primo è per gli amanti del pesce, il Filet-o-fish: pane, merluzzo impanato, formaggio e salsa tartara, per un totale di 333 kcal per panino. Si prosegue con un panino a base di pollo, un classico, il Chickenburger: pane, pollo impanato, salsa Caesar per 323 kcal per pezzo. Infine, piuttosto scontato in verità, l'Hamburger base: pane, carne di bovino, ketchup, senape, cipolla e cetriolo, per un totale di 254 calorie per pezzo.

Video su questo argomento Insulti e rissa sanguinosa al Mc Donald's: la vendetta contro il capo Giovanni Ruggiero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.