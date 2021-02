"Centralità della filiera per lo sviluppo del settore”. Il monito del presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, Fabio Perini

25 febbraio 2021 a

a

a

“La centralità della filiera è un aspetto fondamentale per il settore agricolo. E l’abbiamo dimostrato anche durante questa pandemia: tutta la produzione è sempre stata raccolta e trasformata e allo stesso tempo si è sempre garantito cibo per tutti. Nel corso del 2020, le cooperative hanno dato prova di grande responsabilità, nonostante le tante difficoltà incontrate. Oggi bisogna continuare ad andare in questa direzione, garantendo un sempre maggior coordinamento e organizzazione delle filiere, salvaguardando, allo stesso tempo, tutte le aziende del territorio. La cooperazione continuerà a lavorare in questa direzione per affrontare insieme tutte le sfide che abbiamo di fronte”.

Dalle cooperative il 66% della produzione lombarda di latte: "Sul territorio 178 milioni in più"

Lo ha dichiarato Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, intervenendo all’evento “Il sistema agro-alimentare della Lombardia – Covid-19, lo scenario futuro”, organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia e che si è svolto questa mattina giovedì 25 febbraio.

Confcooperative Lombardia sostiene le imprese favorendo investimenti per 50 milioni di Euro sulla Pac

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.