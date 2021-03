Cola in bottiglietta, "rischio frammenti di vetro": scatta il ritiro, che celebre prodotto non devi bere

09 marzo 2021 a

a

a

Scatta il ritiro per un lotto di cola bio del marchio Baule Volante. Il richiamo è stato segnalato da NaturaSì ed è dovuto, in via precauzionale, alla "possibile presenza di frammenti di vetro" all'interno della bottiglietta. Per la precisione, come riporta ilfattoalimentare.it, sono interessate dal provvedimento le confezioni da quattro bottigliette da 275 ml, il cui numero di lotto è 20248 e il termine minimo di conservazione è il 4 settembre 2021.

Ovviamente, in via cautelativa, la catena di negozi biologici raccomanda di non consumare il prodotto interessato dal richiamo e con numero di lotto corrispondente e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato, dove potrà essere sostituito oppure rimborsato.

Sempre ilfattoalimentare.it segnala un secondo ritiro segnalato dalla catena di discount Tuodì, che ha richiamato un lotto di semi di sesamo del marchio Naturalmente Tuo. In questo caso, il richiamo è dovuto alla presenza di "ossido di etilene". Nel dettaglio, il prodotto richiamato è quello venduto in sacchetti da 200 grammi, con il numero di lotto 2015515 e il termine minimo di conservazione 30/06/2021.

Cinque morti e quasi 500 infetti, le pepite di pollo fritto assassine: quale prodotto devi assolutamente evitare

Per la precisione, i semi di sesamo richiamati sono stati prodotti nello stabilimenti di via Grazia Deledda 36/38 a Montecassiano, in provincia di Macerata, nelle Marche. Anche in questo caso, in via precauzionale, si raccomanda di non consumare i sesi di sesamo del lotto corrispondente e di restituirli al punto di vendita dove sono stati acquistati.

“Centralità della filiera per lo sviluppo del settore”. Il monito del presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, Fabio Perini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.