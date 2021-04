In forma anche a Pasqua con la dieta della dottoressa Aprea

01 aprile 2021 a

La giovane nutrizionista Alessia Apreaspopola sul web, su riviste nazionali, in tv e tra i vip.

Ha ideato una dieta di cui tutti parlano, la Different Diet; different, perché laDottoressaApreamotiva i suoi pazienti-considerati la sua big family-ai quali, ogni giorno, dà la carica e la giusta motivazione per perdere chili e centimetri di troppo.

Le sue diete non sono mai banali, ma ricche di ricette gustose, pratiche, semplici e buone.

In questo periodo, non potevano mancare i consigli per Pasqua, ricette tipicamente partenopee, senza dimenticare la forma fisica, ma tutte rigorosamente in versione light.

Si parte dalla zuppa di cozze, uno dei capisaldi della cucina partenopea, una preparazione che necessita di pochi ingredienti, cozze, pomodori, aglio e prezzemolo, olio piccante per renderla più saporita, ma non mancano il Casatiello e la Pastiera.

“ Il Made in Italy, soprattutto in questo momento, è importante ma la dieta mediterranea vince comunque”-dice la Dottoressa Aprea-“ad ogni occasione celebro la tavola con una ricetta, come in occasione dell’8 marzo con la Torta Mimosa, per il 19 Marzo la Zeppola di San Giuseppe, ma ci sono anche altri consigli sulla preparazione della Bolognese Light, la Parmigiana, la Lasagna. Con la mia dieta si mangia tutto e in modo sfizioso, senza tristezza”.

Il lockdown ha fatto ingrassare tante persone….

“E’ verissimo, la gente sta a casa, lavora in smart working, apre il frigorifero e sgarra; io dò consigli per non ritrovarsi con parecchi kg in più dopo i lockdown.

E’ uno stile di vita indipendentemente dal periodo particolare che stiamo vivendo, alla fine si impara a mangiare sano, a preparare ricette in versione light”.

I social sono fondamentali per lei?

“Sì, sono necessari, anche per un’esperta di nutrizione, li uso tutti, ultimamente anche Tik Tok.

I giovani, con la DAD, hanno grandi difficoltà ad alimentarsi in modo corretto, i social servono proprio a questo, a comunicare anche con loro, utilizzando il loro linguaggio, allo scopo di far recepire meglio i messaggi riguardanti un nuovo e corretto lifestyle anche a tavola!”

Pranzo di Pasqua

Antipasto-5 fave, un uovo sodo, 1 fettina di ricotta da 10 g, bresaola 10 g, salame 10 g-Primo piatto-1 porzione di minestra oppure 200 g tagliatelle al forno già cotte e condite con carne macinata e piselli-Secondo piatto-100 g carne bianca al forno, 150 g di patate al forno speziate, 1 carciofo lesso-3 fette di ananas al naturale a fine pranzo

La Ricetta del Casatiello

250 g farina integrale, 200 g farina bianca, 100 g latte scremato, 200 g acqua, 30 g olio evo, 1 lievito di birra, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 50 g pecorino, per il ripieno 50 g salame piccante, 50 g salame dolce, 50 g emmental, 40 g scamorza, 2 uova sode, tutto preparato come quello tradizionale.

Pastiera light

Per l’impasto 1 uovo, 1 tuorlo, 75 g zucchero di canna, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 200 g farina, 200 ml olio di semi, scorza di limone, per il ripieno, poi, 500 g di grano cotto, 500 g philadelphia balance, 300 g zucchero di canna, 300 g latte scremato, 3 uova, scorza di limone, 1 pizzico di cannella, preparata come la pastiera tradizionale



