Olio extravergine, la scoperta dai test con tanto di truffa: sette su 15 sono semplici miscele

Dimenticate l'olio extravergine di oliva. Stando ai test effettuati dal mensile Il Salvagente, sono sette le miscele su 15 a essere dei semplici oli di oliva vergine. Il risultato emerso dalla ricerca in collaborazione con il laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, non apporta alcun danno per la salute del consumatore quanto invece per le tasche. Un olio extravergine infatti costa dal 30 al 50 per cento in più rispetto a un olio vergine.

Un test che segue quello concluso sempre dal Salvagente sei anni fa. All'epoca il rapporto "finto olio extravergine" e quello "vero" era di 9 a 20. Una cifra elevata che aveva costretto la Procura di Torino ad aprire un fascicolo di indagine con l’ipotesi di frode in commercio nei confronti dei marchi coinvolti. Indagini che si conclusero con una pioggia di multe. Un olio per essere definito e venduto come extravergine deve infatti rispettare i parametri chimici previsti dalla normativa e superare la prova del panel test, obbligatoria per legge dal 1991 e condotta da assaggiatori esperti e allenati, senza presentare difetti organolettici.

Guai però pensare che si tratto di una prova soggettiva. Stefano Masini, responsabile Ambiente e territorio della Coldiretti, ha chiarito: "Il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 novembre 2020, credo abbia detto una parola definitiva sull’attendibilità e oggettività del panel test ritenendo la prova organolettica ‘essenziale per la corretta classificazione degli oli’ e sancendo che i suoi risultati non si traducono in ‘decisioni arbitrarie’ essendo ‘governata da stringenti parametri normativi predeterminati’. Fatta questa precisazione, è doveroso intensificare i controlli e aumentare le valutazioni organolettiche per evitare che i consumatori possano essere vittime di frodi". Non sempre però le cose vanno come dovrebbero e spesso e volentieri ci si imbatte in vere e proprie truffe.

