Scampi congelati, una scoperta inquietante in Italia: "Cosa c'è dentro", come evitarli al supermercato

Tra le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido europeo di allerta per alimenti e mangimi ce ne sono diverse recapitate anche al ministero della Salute italiano. L’elenco dei prodotti distribuiti nel nostro Paese - si legge sul sito specializzato ilfattoalimentare.it - oggetto di allerta comprende un solo caso: presenza di allergeni (solfiti) non dichiarati in etichetta in code di scampi con guscio e congelate, a marchio Macduff, dal Regno Unito.

Nella lista delle segnalazioni figurano anche alcuni prodotti diffusi in Italia che però non richiedono un intervento urgente: si tratta di due lotti di prodotti in calamina con fibre di bambù venduti da Amazon; salmonella infantis in carne separata meccanicamente di pollo, congelata, dalla Germania, destinata a mangime. Inoltre, sempre ilfattoalimentare.it, segnala che alcuni lotti sono stati respinti alle frontiere o oggetto di informazione: si tratta di Listeria monocitogenes in formaggio a pasta filata affumicato semigrasso Pletenyj, dalla Repubblica Ceca; mercurio in filoni di pesce spada trasformati e decongelati dalla Spagna.

Nel frattempo i Nas di Parma hanno dato vita ad un’azione di repressione del commercio di farmaci contraffatti in Italia, in collaborazione con le polizie di gran parte d’Europa. L’esito delle operazioni è stato il rinvenimento e il sequestro di circa diecimila capsule di falsi integratori alimentari per un valore di 65mila euro. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza all’interno delle capsule del principio farmacologicamente attivo denominato “Sildenafil” (contenuto nel Viagra).

