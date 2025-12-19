Curcuma, proprietà benefiche ma... chi non la deve mangiare

Negli ultimi anni la curcuma è diventata un vero must in cucina e nel mondo del benessere. Questa radice d è famosa per la curcumina, il suo principio attivo, apprezzato per le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Numerosi studi pubblicati su riviste scientifiche come Phytotherapy Research, Journal of Medicinal Food e Nutrients evidenziano il potenziale della curcumina nel supportare la digestione, ridurre i processi infiammatori e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La curcuma non è solo un ingrediente “salutistico” ma è anche una spezia perfetta per insaporire piatti di tutti i giorni, dalle zuppe alle carni, fino ai dolci. Per chi ama sperimentare in cucina, una zuppa di lenticchie rosse e curcuma diventa non solo più colorata ma anche più digeribile.

Non solo piatti salati: la curcuma può essere protagonista anche di bevande e dolci. Il famoso “golden latte” è un esempio perfetto: latte caldo (anche vegetale) con curcuma, un po’ di zenzero, cannella e miele. Oltre al gusto unico, questa bevanda è considerata un alleato per la digestione e per contrastare piccoli stati infiammatori. Un’altra idea originale è aggiungere un cucchiaino di curcuma all’impasto dei biscotti o dei muffin, ottenendo un colore dorato intenso e un sapore leggermente speziato. La letteratura scientifica segnala inoltre che la curcumina viene meglio assorbita se combinata con una fonte di grassi, come olio d’oliva o latte vegetale, e che la piperina (presente nel pepe nero) ne aumenta ulteriormente la biodisponibilità.