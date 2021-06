Fagottini di pasta sfoglia contaminati, allarme alla Lidl: ecco il prodotto da evitare

07 giugno 2021 a

"Potenziale contaminazione da ossido di etilene nell’ingrediente peperoncino". E il Lidl diffonde il richiamo di diversi lotti di fagottini di pasta sfoglia farciti a marchio Deluxe. Il dicount rende noto che "vista l’esigua quantità di tale ingrediente nel prodotto finito, si rassicurano i clienti che quest’ultimo non costituisce pericolo per la salute (concentrazione presunta di ossido di etilene nel prodotto finito pari a 0,0000183 mg/kg)". A elencare i prodotti interessati è Il Fatto alimentare: si tratta dell'alimento contenuto in confezioni da 965 grammi e che fa parte dei lotti 21005A con termine minimo di concentrazione (Tmc) 30/11/2022, 21025M con Tmc 30/11/2022, 21005A con Tmc 31/12/2022, 21025M con Tmc 31/12/2022, 21033M con Tmc 31/12/2022, 21025M con Tmc 31/01/2023 e 21033M con Tmc 31/01/2023 (EAN 20841560).

I fagottini in questione sono stati confezionati dall’azienda Ajinomoto Frozen Foods France, più precisamente nello stabilimento di allée des Tournesols 771, ZAC du Barraouet, a Castelsarrasin in Francia. È dunque raccomandato di non consumare i prodotti già citati. In caso di acquisto si consiglia di restituirli al punto vendita. In giornata un altro richiamo dal ministero della Salute che questa volta ha interessato l’integratore alimentare Diabetyn a marchio Sensilab. Il motivo? "La presenza di ossido di etilene riscontrato in una delle materie prime di base". Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 60 capsule con il numero di lotto 2100309 e la data di scadenza 31/03/2023.

L’avviso è stato diffuso attraverso il sistema di allerta Rasff (notifica 2021.2875) dalle autorità sanitarie della Repubblica di Slovenia, che hanno comunicato il richiamo dell’integratore alimentare da parte di Sensilab d.o.o. Successivamente è stata l’azienda a segnalare il provvedimento sul suo sito internet visto che il prodotto è stato venduto attraverso il web a diversi paesi. Italia compresa.

