I celebri frollini con gocce di cioccolato ritirati, "cosa contengono davvero": ecco il prodotto da evitare

12 giugno 2021

Non sono stati dichiarati gli allergeni nell'etichetta e così il fornitore richiama i frollini con gocce di cioccolato. Aldi e il produttore D. Lazzaroni & Co. Spa hanno richiamato un lotto di biscotti con gocce di cioccolato extra a marchio Buon’Ora perché all’interno della confezione "sono contenuti i frollini con cacao e nocciole contenenti gli allergeni nocciole e uova non dichiarati in etichetta". L'alimento interessato - spiega Il Fatto alimentare - è venduto in formato da 1 kg con il numero di lotto 15214 (B) e il termine minimo di conservazione 28/05/2022.

I frollini in questione, è stato l'allarme lanciato dal supermercato, sono stati distribuiti in tutte i punti vendita dal 29 maggio fino al 04 giugno, quando la vendita è stata bloccata. In ogni caso, per precauzione, si raccomanda di non consumare i frollini con il numero di lotto segnalato e, nel caso di acquisto, restituirli in qualsiasi filiale Aldi per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Sempre a causa di un'etichetta "sbagliata" sono state richiamate le gallette di farro a marchio Albaluna.

Nella descrizione infatti vi era la voce "senza glutine", ma il prodotto contiene glutine. Le confezioni interessate dal provvedimento sono quelle da 120 grammi con il numero di lotto 31 10 21 e il termine minimo di conservazione 31/10/2021. Le gallette richiamate sono state prodotte per Lunardi Srl dall’azienda Sella Food Srls. Nel dettaglio l'alimento è stato fornito dallo stabilimento di via Fabio Filzi 22, a Valdagno, in provincia di Vicenza. Anche in questo caso, e del tutto a scopo precauzionale,si raccomanda ai celiaci e a intolleranti di non consumare in alcun modo il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Diverso invece per chi non soffre celiachia o intolleranza al glutine, per cui le gallette sono innocue.

