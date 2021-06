Cioccolato, lo mangi di primo mattino? Lo studio: peso e sangue, impensabili conseguenze per il tuo corpo

25 giugno 2021 a

a

a

Il cioccolato oltre che irresistibilmente buono non fa ingrassare. Se però viene consumato al mattino. E' quanto emerge da un nuovo studio; il cioccolato è più salutare di quanto si possa pensare. I ricercatori del Women’s Hospital, rivela un articolo pubblicato su Study Finds e tradotto da Dagospia, sostengono che sostituire uova e pancetta con del cioccolato può aiutare a bruciare più grassi e ad abbattere i livelli di zucchero nel sangue durante il giorno.

Pesto ritirato, clamoroso al supermercato: "Nessuna segnalazione". E invece... il prodotto da evitare

Il team di esperti ha studiato gli effetti del cioccolato su un gruppo di 19 donne in postmenopausa. Ciascuna di loro ha mangiato 100 grammi di cioccolato entro un’ora dal risveglio e altri 100 grammi un’ora prima di andare a letto. Il risultato è sorprendente: nessuna di esse è aumentata di peso. Di più. Si è scoperto che se la tavoletta viene assunta al mattino, aumenta la capacità del nostro corpo di bruciare grassi e riduce i livelli di glucosio nel sangue. "I nostri risultati evidenziano che non solo 'cosa' mangiamo, ma anche 'quando' la mangiamo può influenzare i meccanismi fisiologici coinvolti nella regolazione del peso corporeo", ha detto l'autore dello studio, il neuroscienziato Frank AJL Scheer.

Sesamo cancerogeno, maxi-sequestro: "Livelli tossici 520 volte oltre i limiti", il prodotto che ti ammazza

"I volontari non sono aumentati di peso nonostante l'aumento dell'apporto calorico", ha aggiunto la coautrice Marta Garaulet. "I nostri risultati mostrano che il cioccolato ha ridotto l'assunzione di energia ad libitum, coerentemente con la riduzione osservata della fame, dell'appetito e del desiderio di dolci mostrata in studi precedenti". La ricerca è stata pubblicata sul The Faseb Journal.

Avocado con pesticida, enormi rischi per la salute: allarme dal ministero, il prodotto da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.