Vitello tonnato richiamato dal ministero per la "possibile presenza di Listeria": ecco il lotto e il marchio

Altro richiamo a scopo precauzionale. Questa volta nel mirino del ministero della Salute ci finisce un lotto di vitello tonnato a marchio GI Gastronomia Italiana. Al suo interno "possibile presenza di Listeria". Il prodotto in questione - ricorda Il Fatto Alimentare - è stato venduto in vaschette termosaldate da 200 grammi ciascuna con il numero di lotto 03246171 e la data di scadenza 09/07/2021.

Nel dettaglio l'alimento richiamato è stato nello stabilimento dell'azienda sito in via del Commercio Associato 13 a Bologna (marchio di identificazione IT 9-3349L CE). Si raccomanda dunque di non consumare il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Qualche giorno fa era stata una crostata del supermercato Coop ad essere segnalata. Anch'essa però in via precauzionale. Si trattava di un lotto di crostata di ciliegie a marchio Lago. Il motivo?

La "sospetta presenza di ossido di etilene". In quel caso il prodotto interessato era venduto in confezioni da 350 grammi ciascuna con il numero di lotto 21159 e il termine minimo di conservazione 15/02/2022. A far preoccupare il ministero era appunto l'ossido di etilene, tossico per inalazione. L'esposizione ad esso prolungata infatti può provocare mal di testa e confusione seguiti da convulsioni, fino a colpi apoplettici e coma.

