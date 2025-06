L’oblio della cassoeula è la condanna della nostra identità

Il delitto è che la cassoeula si sta perdendo. Un delitto figlio dei tempi e del territorio. Nota per profani: la cassoeula è uno zuppone, piatto milanese per eccellenza. Gli ingredienti sono il maiale (tutto) e la verza. Il maiale (tutto) perché non si scarta nulla: nel pentolone navigano piedini di porco, orecchie, il codino e la cotenna, poi costine e verzini, salsicciotti tipici della Lombardia. Tutte le parti meno nobili del suino (la dicitura “meno nobili” è una convenzione stupida). La cassoeula è una prelibatezza ma servono pazienza e abilità: se malfatta è una fetecchia, un po’ come la trippa (eccellente se impeccabile, immangiabile in tutti gli altri casi). Veniamo a ciò che mi sta a cuore, al delitto figlio dei tempi e del territorio, ovvero Milano. Per cucinare la cassoeula ci vogliono sei ore buone. Puzza, è un piatto povero, picchia sullo stomaco come un martello, è grassa e viscosa. E nel piatto come detto spuntano piedini e musini. Milano è la città in cui sei ore non le ha nessuno. A Milano non puoi puzzare e si consumano “colazioni leggere”, alias pranzi inutili.