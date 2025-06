Pina Picierno stronca Conte: "Nulla lo lascia intendere"

Il leader del M5s Giuseppe Conte dice di essere "testardamente concentrato per costruire un’alternativa di governo" e Pina Picierno, dem e vicepresidente del Parlamento europeo, lo stronca con una sola frase: "Nulla, proprio nulla, lascia intendere che lo sia seriamente". Intervistata dal Tempo, in particolare, ha spiegato: "Un’alternativa si costruisce con la consapevolezza di unire, di non rilanciare continuamente la competizione tra i diversi soggetti di una coalizione, di abbandonare la corsa per accaparrarsi quel po’ di populismo in più che fa bene ai sondaggi e ai titoloni. Se il campo si articola sul gioco a chi la spara più grossa, è destinato a restringersi". Una stoccata in piena regola.

La dem ha invece elogiato la segretaria del Pd Elly Schlein per aver chiamato la premier Giorgia Meloni nel giorno dell'attacco americano contro l'Iran: "È molto apprezzabile e ne condivido totalmente lo spirito. Viviamo tempi in cui riproporre costantemente il conflitto polarizzato e identitario spezza l’equilibrio necessario del paese, lo fa deragliare, impedisce un dibattito serio sulla realtà e gravità della situazione. Ovviamente mi aspetto la stessa disponibilità anche dalla destra. Fin qui, questa ostilità ha portato solo stanchezza e distanza dalla politica e dal voto. Mi auguro sia qualcosa in più di un gesto simbolico".