Alvaro Vitali, sparisce il video imbarazzante dell'ex moglie: poche ore prima, su Rai 1...

La morte di Alvaro Vitali ha innescato polemiche a causa di un’intervista dell’ex moglie Stefania Corona a La Volta Buona su Rai1, poche ore prima del decesso. L’attore, icona della commedia sexy italiana, era reduce da una broncopolmonite recidiva che lo aveva costretto a due settimane di ricovero. Stefania, ospite da Caterina Balivo , ha discusso della loro separazione, resa pubblica dopo 27 anni di matrimonio. Vitali aveva scritto una lettera a Di Più, chiedendo di riconciliarsi: "Proviamo a tornare insieme, sono pronto a passare sopra al tuo errore". Stefania, però, ha risposto con un secco "No, grazie", sottolineando: "L’amore non c’era più. È rimasto questo grande rispetto. A lui manca Stefania innamorata di lui? A me manca tanto Alvaro innamorato di me".

Ha rivelato che Vitali, contro il parere medico, aveva firmato le dimissioni dall’ospedale: "Stamattina mi ha chiamato e dicendo di aver firmato le dimissioni per andare via. Era arrabbiato, l’ho avvisato che sarei venuta qui in Tv". Ha anche criticato il suo atteggiamento: "Per lui è naturale, anche se io fossi stata la signora del piano di fronte, l’importante era che ci fosse qualcuno". Le clip dell’intervista sono state rimosse dai social del programma dopo le polemiche per i toni ritenuti inopportuni, data la salute fragile di Vitali. Si attende una possibile dichiarazione di Balivo nella puntata del 25 giugno.