Sinner, la clamorosa frase di Djokovic: "Peccato, però è bravo"

Il sorteggio del tabellone di Wimbledon è in programma per venerdì, Jannik Sinner aspetta di conoscere chi è il suo avversario al primo turno e intanto si prepara, con la voglia di mettere da parte i due k.o. contro Carlos Alcaraz nelle finali di Roma e Parigi e quello al secondo turno del torneo di Halle per mano di Alexander Bublik, vincitore poi del torneo.

Un po’ di allarme intorno al numero uno al mondo si è creato, Jannik vuole uscirne e intanto nella giornata di martedì si è allenato contro Grigor Dimitrov, per poi scambiare qualche palla con Novak Djokovic a fine allenamento. Il serbo gli ha detto “Peccato, però bravo”, in rifermento alla finale persa del Roland Garros al quinto set contro Alcaraz. Sinner che gli ha chiesto come stesse.