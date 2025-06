Giorgia Meloni, occhio a Trump al suo fianco: la foto spappola fegati a sinistra

Martedì sera, durante la cena di gala della Nato all’Aja, ospitata dai Reali d’Olanda, Giorgia Meloni e Donald Trump hanno avuto il loro primo incontro dopo la tregua tra Iran e Israele mediata dal presidente americano. Seduti fianco a fianco, i due leader, fotografati dia reporter, hanno discusso a lungo i principali dossier internazionali, con particolare attenzione al Medio Oriente. La cena, tenutasi nella storica Huis ten Bosch, ha visto la partecipazione di capi di Stato e di governo Nato, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader di quattro partner indo-pacifici e rappresentanti dell’Unione Europea.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha elogiato l’atmosfera dell’evento e l’umore “eccellente” di Trump, sottolineando il suo ruolo cruciale nell’aumentare le spese per la difesa dei Paesi membri. Rutte ha attribuito a Trump il merito di aver spinto diversi Stati a raggiungere il 2% del PIL per la difesa, e ha ipotizzato che senza la sua elezione non si sarebbe potuto ambire al 5%. Ha anche difeso la pubblicazione da parte di Trump di un loro messaggio privato, definendola “veritiera”.