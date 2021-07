Pesce spada, "mercurio alle stelle": doppio ritiro, i prodotti da evitare

16 luglio 2021 a

a

a

Due lotti di filone di pesce spada sono stati richiamati per la presenza di mercurio oltre i limiti. Tuttavia al momento della segnalazione da parte di Sogegross, gruppo operante nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso, entrambi i lotti erano già scaduti da diversi giorni. Uno dei prodotti in questione è un filone di pesce spada decongelato a marchio Alfrisa col numero di lotto 423534 e scadenza 09/07/2021 prodotto a Barcellona, in Spagna, e venduto nelle pescherie dei Cash dal primo al nove luglio.

L'altro invece è un filone di pesce spada distribuito dall’azienda Gió Mare Srl con il numero di lotto 2118/023 e scadenza 09/07/2021, venduto presso Cash Bologna dal 2 al 9 luglio. Un altro prodotto richiamato di recente è un lotto di semi di sesamo biologici a marchio Sarchio per la “presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 180 grammi con il numero di lotto 204431.

Calamari ritirati, cadmio alle stelle: lo stop alla Coop, il celebre prodotto da evitare | Guarda

Il ministero della Salute, poi, ha segnalato anche il richiamo di un lotto di code di gambero indopacifico sgusciato e congelato singolarmente perché, si legge sull’avviso, il prodotto sarebbe stato “rietichettato con rideterminazione della scadenza a data successiva a quella originale”. Le code di gambero interessate sono distribuite in pacchi da 10 kg, costituiti da 20 confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 062 e la data di scadenza 04/05/2022.

"Possibile presenza di Listeria". Ecco l'ultimo alimento richiamato dal ministero: da evitare assolutamente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.