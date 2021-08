Cuore, il cibo che abbatte il rischio infarto: "Bastano tre porzioni al giorno", ecco come proteggersi

13 agosto 2021 a

a

a

I cereali fanno bene alla salute. Lo conferma una ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition, secondo cui chi consuma abitualmente cereali integrali (per esempio, tre porzioni al giorno tutti i giorni) ha un vantaggio cardiovascolare significativo rispetto a chi non lo fa, o lo fa molto di meno. I benefici? Migliori la circonferenza vita, i grassi, gli zuccheri nel sangue e la pressione. Lo studio, iniziato negli anni Settanta, ha analizzato la prima generazione della coorte di Framingham, la cittadina del New England presa come campione in un grande studio di popolazione incentrato sulla salute cardiovascolare.

Mano sudata quando la stringi? Parola all'esperta, attenzione: con che tipo di persona hai a che fare

In questo specifico caso sono stati osservati 3.100 figli dei primi partecipanti, ormai dell’età media di 55 anni, per un totale mai inferiore ai 18 anni, controllandoli ogni quattro anni dal punto di vista medico. Successivamente li hanno suddivisi in quattro categorie in base alla quantità di farine e cereali integrali consumati (da meno di mezza porzione a tre o più porzioni al giorno). Con una porzione si intente una fetta di pane, una ciotola di cereali da colazione o un piatto di riso integrale.

Non solo addio-capelli, apporto nutrizionale compromesso: a cosa ci condanna il Covid

Da qui gli esiti: la circonferenza vita era aumentata di 3 cm in chi aveva preferito cerali raffinati, contro il centimetro e mezzo registrato in chi preferiva quelli integrali. Anche gli altri parametri erano migliori in coloro che assumevano regolarmente tre porzioni o più di cereali integrali, rispetto a chi non ne mangiava mai o quasi. Non solo, perché tenendo sotto controlli i grassi, gli zuccheri e la pressione si riscontra un effetto protettivo verso il cuore e i vasi sanguigni.

Vaccinati e contagiati? L'ultima scoperta sulla variante Delta: ecco il sintomo che non lascia scampo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.