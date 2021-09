Vitamina C, "ecco la dose giornaliera consigliata": altro disastro dell'Oms, le conseguenze

04 settembre 2021 a

a

a

Quanta vitamina C è necessario assumere ogni giorno? Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità bastano 45 milligrammi. La raccomandazione però sarebbe, clamorosamente, sbagliata. La dose minima da prendere quotidianamente, infatti, sarebbe almeno il doppio, 95 milligrammi. L'errore è stato portato a galla da un lavoro di ricerca condotto dagli esperti dell’Università di Washington. Nello studio viene ri-analizzato un esperimento molto importante, risalente al 1944 e attribuiti all’Istituto Scorby di Sheffield, nel Regno Unito. Un esperimento che da quel momento non è stato mai più messo in discussione.

Integratore ritirato dagli scaffali. Cosa hanno trovato dentro, il prodotto da evitare | Guarda

All'epoca, come riporta Il fatto alimentare, i ricercatori non erano interessati a definire le dosi minime di nutrienti essenziali come la vitamina C. Volevano stabilire solo le quantità minime di alimenti freschi, come i vegetali, da assegnare agli equipaggi delle navi per evitare che insorgesse lo scorbuto, malattia provocata da livelli insufficienti di vitamina C e di altri nutrienti. Con questa finalità, avevano reclutato 20 volontari e li avevano fatti salpare su una nave dove sarebbero rimasti per mesi. Il protocollo prevedeva che il gruppo fosse suddiviso in tre sottogruppi, ciascuno sottoposto a un diverso trattamento: 0, 10 o 70 milligrammi di vitamina C al giorno, da assumere fino a quando non si fossero visti chiari segni della malattia.

Tonno in scatola, una impensabile scoperta sull'olio: cosa non devi mai fare dopo averlo mangiato

Dopo nove mesi di sperimentazione, fu individuata la dose minima di vitamina C necessaria per evitare lo scorbuto, ovvero 45 milligrammi al giorno. Una misura poi adottata anche dall'Oms. Come si legge sull’American Journal of Clinical Nutrition, però, quei calcoli sono stati piuttosto approssimativi e hanno portato a conclusioni del tutto sbagliate. Rifacendoli, infatti, si è giunti a una dose molto più alta. La quantità minima necessaria per mantenere un buono stato di salute dei tessuti è 95 mg di vitamina C al giorno: una dose più elevata di oltre il 100% rispetto a quella ancora oggi consigliata dall’Oms.

Dieta del "buonumore": ingrassati in estate? Come far sparire la pancetta in 7 giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.